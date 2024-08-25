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Звягин прокомментировал «обвал» травм в «Авангарде»

Звягин прокомментировал «обвал» травм в «Авангарде»
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Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин рассказал, как обстоят дела у травмированных игроков.

«Естественно, надеемся, что увидим всех. Доктор обследует ребят, Пашка [Коледов] очень самоотверженно сыграл, у Миши [Бердина] мы пока не знаем, что именно повредилось и в какой степени. По Мише Гуляеву есть уверенность, что будет здоров», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Напомним, в нынешнем межсезонье сразу несколько результативных игроков получили травмы. Владимир Ткачёв, Рид Буше, вероятно, пропустят начало сезона из-за периода восстановления.

Первый матч «Авангарда» в предстоящем сезоне будет домашним, команда встретится с «Сибирью». Прошлый сезон команда завершила на этапе 1/4 финала.

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