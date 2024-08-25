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Генменеджер «Авангарда» назвал сроки возвращения на лёд Ткачёва и Буше

Генменеджер «Авангарда» назвал сроки возвращения на лёд Ткачёва и Буше
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Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов рассказал, когда можно ждать возвращения Рида Буше и Владимира Ткачёва на лёд.

— Какие сроки возвращения на лёд Буше и Ткачёва?
— По Ткачёву сложнее сказать. Вообще, от такой травмы восстанавливаются за 3-6 месяцев. Что касается Буше, то он тренируется, ждём его в середине сентября на выездных матчах, — передаёт слова Курьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, одни из самых результативных игроков в текущем межсезонье получили травму. Буше досрочно закончил контрольный матч с минским «Динамо» после столкновения с игроком. Ткачёв получил травму во время тренировки.

В минувшем сезоне «Авангард» завершил выступление на этапе 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина.

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