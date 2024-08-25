Курьянов рассказал, ждать ли усиления состава «Авангарда» до старта сезона

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов заявил, что с набранным составом они будут входить в сезон.

«По желанию, по самоотдаче молодые ребята готовы, есть ошибки в силу возраста. Было время посмотреть игроков в разных ситуациях, кто как реагирует. Будем это анализировать сейчас. Но в целом ребята сделали шаг вперёд. Перевалов — сыроват. Начнёт в ВХЛ, у нас есть игроки, которые сильнее его.

Этим составом мы точно заходим в сезон. Работа ведётся каждый день, но абы кого брать мы точно не будем», — передаёт слова Курьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в минувшем сезоне омский клуб подписал контракт с шестью игроками, среди них пятилетнее соглашение с Владимиром Ткачёвым, однолетний контракт с Алексеем Макеевым и другие.