Курьянов: Бердин попал в новую культуру, когда нужно доказывать на каждой тренировке

Генменеджер «Авангарда» Антон Курьянов рассказал про освоение в команде вратаря Михаила Бердина, добавив, что ему ещё нужно привыкнуть к постоянному завоёвыванию своего места в команде.

«Про большую компенсацию за Бердина — мы отдали всё-таки ещё не готовых ребят для КХЛ. Не условных Рейнгардта и Филатьева. Михаил попал в новую систему, в новую культуру, когда надо работать, доказывать каждый день, каждую тренировку. Мы все хотим конкуренции, но игра всё показывает, играют сильнейшие», — передаёт слова Курьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, Бердин появился в команде в результате трёхстороннего обмена с «Сочи». Нынешний контракт заключён на два года. В составе «Сочи» он в прошлом сезоне провёл 50 матчей. Одержал 16 побед, отбил 1774 броска, 91,1% отражённых бросков.