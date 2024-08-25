Звягин поделился мнением насчёт игры и травмы Бердина

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин оценил игру Михаила Бердина, который только с этого сезона будет защищать ворота омской команды.

«Мне понравилось сегодня, очень обидно, что он травму получил, надеюсь, доктор даст хорошие новости. Сегодня по игре было совершенно уверенно. Подвыручил, взаимодействовал с защитниками, хорошая игра», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Напомним, Бердин подписал с «Авангардом» двухлетний контракт. Минувший сезон он провёл в составе «Сочи», где провёл 50 матчей. Одержал 16 побед, отбил 1774 броска; 91,1% отражённых бросков.

Ранее генеральный менеджер «Авангарда» Курьянов высказался, что Бердину необходимо будет доказывать, что он достоин находиться в команде, и завоёвывать своё место.