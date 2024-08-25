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«Мы ещё сэкономили». Курьянов — о подписании нового пятилетнего контракта с Ткачёвым

«Мы ещё сэкономили». Курьянов — о подписании нового пятилетнего контракта с Ткачёвым
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Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов объяснил подписание в межсезонье нового контракта с Владимиром Ткачёвым на пять лет.

— Переподписание контракта с Ткачёвым — больше имиджевая история? И не станет ли его высокая зарплата своего рода якорем в платёжке и помехой для построения команды в ближайшие сезоны?
— Это не только имиджевый, но и спортивный наш интерес. Давайте так: Ткачёв — один из топовых игроков лиги. Что касается денег, то у нас регламент в последние два сезона поменялся в плане бонусов. Соответственно, его бонусы по прошлому контракту стали учитываться в потолке. Так что Владимир пошёл нам навстречу, мы ещё, если в общем брать, сэкономили деньги, — передаёт слова Курьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в текущем межсезонье омский клуб подписал контракт с Владимиром Ткачёвым на пять лет. Сейчас игрок находится на восстановлении после травмы.

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