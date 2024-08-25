«Играли по системе». Звягин — об упущенном преимуществе в игре с «Сибирью»

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин прокомментировал результат матча с «Сибирью» (1:2 ОТ) на предсезонных сборах.
«Мы долго вели в счёте, играли по системе. Мне показалось, что за последние три-четыре минуты «Сибирь» имела больше моментов, чем до этого за 56-57 минут. Дело не в том, что мы отступили. Посмотрели концовку сейчас: были нелогичные решения, которые на протяжении большей части матча были правильными. Одна пятёрка играет суперагрессивно, а следующая, наоборот, оттягивается, играет пассивно. Хорошо, что сейчас. Хотя достаточно было Ярославля, конечно (смеётся).
Будем стараться поправлять эти моменты. Плюс, как сказал Антон Алексеевич Курьянов, пробуем ребят в разных ситуациях, кто-то в таких ситуациях ещё не был на льду», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
- 25 августа 2024
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