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«Играли по системе». Звягин — об упущенном преимуществе в игре с «Сибирью»

«Играли по системе». Звягин — об упущенном преимуществе в игре с «Сибирью»
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Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин прокомментировал результат матча с «Сибирью» (1:2 ОТ) на предсезонных сборах.

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25 августа 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 2
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Галиев (Шарипзянов, Макеев) – 26:10 (5x5)     1:1 Белоусов (Пьянов, Аланов) – 58:11 (5x5)     1:2 Бек (Мёрфи) – 60:13 (3x3)    

«Мы долго вели в счёте, играли по системе. Мне показалось, что за последние три-четыре минуты «Сибирь» имела больше моментов, чем до этого за 56-57 минут. Дело не в том, что мы отступили. Посмотрели концовку сейчас: были нелогичные решения, которые на протяжении большей части матча были правильными. Одна пятёрка играет суперагрессивно, а следующая, наоборот, оттягивается, играет пассивно. Хорошо, что сейчас. Хотя достаточно было Ярославля, конечно (смеётся).

Будем стараться поправлять эти моменты. Плюс, как сказал Антон Алексеевич Курьянов, пробуем ребят в разных ситуациях, кто-то в таких ситуациях ещё не был на льду», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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