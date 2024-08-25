Звягин оценил трансферную кампанию «Авангарда» в межсезонье

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин высказался о подписаниях команды перед стартом сезона.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 сентября 2024, среда. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

«Руководство проделало хорошую работу. Есть ребята, которые до сих пор без работы. Мы нацеливались на закрытие определённой позиции и это сделали», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Новичками омской команды в межсезонье стали Михаил Бердин, Даррен Диц, Павел Коледов, Алексей Соловьёв, Даниил Степанов, Линден Вей, Станислав Галиев, Дмитрий Злодеев, Коул Касселс, Лев Комиссаров, Алексей Макеев, Вячеслав Малов, Егор Манин, Александр Перевалов и Александр Яремчук.

Старт сезона у «Авангарда» намечен на 4 сентября, когда они дома сыграют с «Сибирью» в первом матче сезона КХЛ.