Звягин оценил трансферную кампанию «Авангарда» в межсезонье
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Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин высказался о подписаниях команды перед стартом сезона.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 сентября 2024, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
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«Руководство проделало хорошую работу. Есть ребята, которые до сих пор без работы. Мы нацеливались на закрытие определённой позиции и это сделали», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
Новичками омской команды в межсезонье стали Михаил Бердин, Даррен Диц, Павел Коледов, Алексей Соловьёв, Даниил Степанов, Линден Вей, Станислав Галиев, Дмитрий Злодеев, Коул Касселс, Лев Комиссаров, Алексей Макеев, Вячеслав Малов, Егор Манин, Александр Перевалов и Александр Яремчук.
Старт сезона у «Авангарда» намечен на 4 сентября, когда они дома сыграют с «Сибирью» в первом матче сезона КХЛ.
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