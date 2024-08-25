«Парень неглупый, постараемся достучаться до него». Епанчинцев — об игре Дубакина

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев высказался об уровне хоккея, который показывает нападающий Сергей Дубакин.

— Вы сказали, что знаете, как реанимировать карьеру Дубакина, но пока кажется, что прошлый сезон для него продолжается?

— Непростой момент, вопрос. Понимаем, Сергей это тоже прекрасно понимает. Много проводим с ним бесед, надеюсь, он – парень неглупый, сделает правильные выводы. Его потенциал я знаю, этот игрок может добавлять. Наверное, психологический момент где-то в голове сидит, постараемся достучаться до него и, надеюсь, увидим того Дубакина, который был два года назад», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Напомним, 24-летний Дубакин в минувшем сезоне провёл 46 матчей и заработал в них 12 очков. Ему удалось забросить семь шайб и отдать пять голевых передач.