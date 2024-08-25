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«Всё растёт, кроме него». Генменеджер «Авангарда» выступил за рост потолка зарплат в КХЛ

«Всё растёт, кроме него». Генменеджер «Авангарда» выступил за рост потолка зарплат в КХЛ
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Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов заявил, что вопрос потолка зарплат в КХЛ требует обсуждения.

— Вы выступаете за рост потолка зарплат?
— У нас есть мнение нашего клуба: вокруг всё растёт, кроме потолка зарплат в КХЛ. С нашей стороны, конечно, хотелось бы пересмотра и какого-то отрегулирования этого вопроса. Можно как в НХЛ, в каком-то процентном соотношении поднимать или какие-то контракты выводить. Думаю, что за четыре года, прошедшие с ввода потолка зарплат, можно идти к каким-то изменениям.

— Не собираетесь проявить инициативу в вопросе создания некоего долгосрочного списка травмированных в КХЛ, чтобы выводить таких хоккеистов из-под потолка зарплат?
— Есть регламент, который уже приняли. Я понимаю, что мы ничего не поменяем. Правила нужно принимать на берегу. Но ситуация с Ткачёвым – это инцидент, на основе которого возможно внести какие-то изменения в регламент, — передаёт слова Курьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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