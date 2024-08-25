Звягин рассказал, как проходит адаптация легионеров «Авангарда»

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин высказался об иностранных новичках команды. Команду пополнили нападающие Линден Вей и Коул Касселс.

«Я бы сказал, что проходит успешно адаптация. Вей отыграл в лиге несколько лет, он менее болезненно её прошёл. Касселс первый раз играет вне Северной Америки, прогрессирует от игры к игре. Видно, какого калибра игрок», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В России 33-летний Линден Вей играл за «Барыс», ЦСКА, СКА. Всего в КХЛ в 340 матчах у канадца 252 (81+171) очка в 340 матчах при показателе полезности «+54». Прошлый сезон спортсмен отыграл в немецком клубе «Адлер Мангейм».

29-летний Коул Касселс в прошедшем сезоне провёл 67 матчей в составе клуба АХЛ «Сан-Хосе Барракуда» и набрал 45 (11+34) очков. В 2013 году на драфте НХЛ выбран в третьем раунде под общим 85-м номером клубом «Ванкувер Кэнакс».