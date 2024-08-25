Звягин ответил на вопрос, может ли Макеев заменить Ткачёва во время восстановления

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин высказался о 32-летнем нападающем команды Алексее Макееве в контексте сравнения с форвардом Владимиром Ткачёвым.

«Алексей другого плана игрок. Володя может полностью контролировать игру. У Лёши много сильных сторон: скорость, нацеленность в атаке. Понятно, что это опытный игрок, он прибавляет, хотя с командой предсезонку не проходил», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Ткачёв получил тяжёлую травму на предсезонной тренировке в конце июля и выбыл на срок до полугода. Последние два сезона Владимир Ткачёв провёл в омском клубе. В минувшем сезоне он набрал 75 очков в 58 матчах, установив личный рекорд по очкам в карьере. Ему удалось забросить 20 шайб и отдать 55 голевых передач.

Макеев последние четыре сезона отыграл в «Автомобилисте». В минувшем у него 31 (15+16) очко в 67 матчах регулярного чемпионата и 11 (5+6) в 17 матчах плей-офф.