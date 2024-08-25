«Оставили результативность на регулярку». Епанчинцев подвёл итоги турнира в Омске

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал итоги предсезонного турнира в Омске. В последней игре новосибирцы обыграли хозяев турнира «Авангард» (2:1 ОТ) и заняли четвёртое место. В турнире участвовали также «Локомотив» (1), «Трактор» (2) и «Барыс» (5). «Авангард» занял третье место.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 сентября 2024, среда. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

«Понравилось, что мы на протяжении всего турнира добавляли, был рисунок игры. Реализация, конечно, оставляет желать лучшего. Сегодня прорвало наших лидеров, того же Бека. Оставили результативность на регулярный чемпионат. Хороший турнир, хорошие игры, все разные», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В первом матче нового сезона КХЛ «Сибирь» вновь сыграет с «Авангардом» в Омске. Матч состоится 4 сентября.