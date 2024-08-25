«Генеральная репетиция перед сезоном». Николишин — о матче с «Сибирью»

Нападающий «Авангарда» Иван Николишин оценил игру «Авангарда» в матче с «Сибирью», в котором команда из Новосибирска одержала победу в овертайме — 2:1.

«Я думаю, это была такая генеральная репетиция была перед сезоном. Последний матч, ещё и дерби, поэтому соглашусь, что нерв в игре чувствовался», — сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Николишин набрал в минувшем сезоне 25 очков в 65 матчах. Он забросил десять шайб и сделал 15 голевых передач.

Напомним, первый матч «Авангарда» будет 4 сентября на домашней «Джи-Драйв Арене» с «Сибирью». В минувшем сезоне новосибирская команда не попала в сетку плей-офф КХЛ, а «Авангард» заврешил выступление на этапе 1/4 финала.