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«Генеральная репетиция перед сезоном». Николишин — о матче с «Сибирью»

«Генеральная репетиция перед сезоном». Николишин — о матче с «Сибирью»
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Нападающий «Авангарда» Иван Николишин оценил игру «Авангарда» в матче с «Сибирью», в котором команда из Новосибирска одержала победу в овертайме — 2:1.

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25 августа 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 2
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Галиев (Шарипзянов, Макеев) – 26:10 (5x5)     1:1 Белоусов (Пьянов, Аланов) – 58:11 (5x5)     1:2 Бек (Мёрфи) – 60:13 (3x3)    

«Я думаю, это была такая генеральная репетиция была перед сезоном. Последний матч, ещё и дерби, поэтому соглашусь, что нерв в игре чувствовался», — сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Николишин набрал в минувшем сезоне 25 очков в 65 матчах. Он забросил десять шайб и сделал 15 голевых передач.

Напомним, первый матч «Авангарда» будет 4 сентября на домашней «Джи-Драйв Арене» с «Сибирью». В минувшем сезоне новосибирская команда не попала в сетку плей-офф КХЛ, а «Авангард» заврешил выступление на этапе 1/4 финала.

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