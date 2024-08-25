«Строили команду так, как сами видели». Курьянов — о ситуации «Авангарда» с Томашем Юрчо

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов объяснил, почему в межсезонье клуб не стал сохранять Томаша Юрчо, Николая Прохоркина и Дамира Жафярова.

— Почему решили не оставлять в команде готовую тройку для топ-6 — Юрчо — Прохоркин — Жафяров? Например, Юрчо и Жафяров сами готовы были играть дальше в Омске.

— Посмотрели, проанализировали. После конца сезона нужно было понять, кто у нас есть, кто выйдет на рынок, ждали принятие решения о возвращении пяти легионеров. И строили команду так, как мы видели, не торопились. Те позиции, которые нам необходимо было усилить в первую очередь, мы сразу закрыли. Затем планомерно вели игроков, общались. Опять же, есть вопрос ценообразования, да и другие моменты. Когда мы поняли, что по соотношению цена / качество у нас нет других вариантов, кроме Томаша Юрчо, мы сделали ему предложение. Но… — передаёт слова Курьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.