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Генменеджер «Авангарда» Курьянов: Барбер – хорошо. Но почему он в Казани-то не остался?

Генменеджер «Авангарда» Курьянов: Барбер – хорошо. Но почему он в Казани-то не остался?
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Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов рассказал, почему клуб не рассматривал для усиления кандидатуру Райли Барбера, вышедшего в межсезонье на рынок свободных агентов КХЛ.

— Вы говорили, что на рынке нет легионеров, которые могут усилить «Авангард». Почему не смотрели в сторону Райли Барбера?
— По нему были предложения, но до какого-то диалога дело не дошло. Вообще, до 30 июля, когда Ткачёв получил травму, у нас была полная обойма. Второй момент: Барбер – хорошо, но почему он в Казани-то не остался? Мы смотрим все моменты, не только спортивную составляющую, но и параллельные ей, — передаёт слова Курьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

30-летний Барбер минувший сезон провёл в составе «Барыса» и «Ак Барса». Для него он стал первым в России.

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