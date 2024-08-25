Генменеджер «Авангарда» Курьянов: Барбер – хорошо. Но почему он в Казани-то не остался?

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов рассказал, почему клуб не рассматривал для усиления кандидатуру Райли Барбера, вышедшего в межсезонье на рынок свободных агентов КХЛ.

— Вы говорили, что на рынке нет легионеров, которые могут усилить «Авангард». Почему не смотрели в сторону Райли Барбера?

— По нему были предложения, но до какого-то диалога дело не дошло. Вообще, до 30 июля, когда Ткачёв получил травму, у нас была полная обойма. Второй момент: Барбер – хорошо, но почему он в Казани-то не остался? Мы смотрим все моменты, не только спортивную составляющую, но и параллельные ей, — передаёт слова Курьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

30-летний Барбер минувший сезон провёл в составе «Барыса» и «Ак Барса». Для него он стал первым в России.