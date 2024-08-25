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Bleacher Report: Кросби — лучший капитан в НХЛ, Овечкин — на третьем месте

Bleacher Report: Кросби — лучший капитан в НХЛ, Овечкин — на третьем месте
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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби признан лучшим капитаном команды в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Рейтинг приводит Bleacher Report.

На втором месте расположился капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. В тройку вошёл и Александр Овечкин из «Вашингтона».

В топ-10 вошли Александр Барков («Флорида»), Марк Стоун («Вегас»), Анже Копитар («Лос-Анджелес»), Джейми Бенн («Даллас»), Джордан Стаал («Каролина»), Андерс Ли («Нью-Йорк Айлендерс»), Габриэль Ландеског («Колорадо»).

В минувшем сезоне Кросби в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ набрал 94 (42+52) очка. Всю карьеру 37-летний канадец, выбранный «Питтсбургом» на драфте 2005 года в первом раунде под первым номером, провёл в составе «Пингвинз».

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