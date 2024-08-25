«У всех был один вопрос – ворота в Уфе». Курьянов – о совещании с главным арбитром КХЛ

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов ответил на вопрос об итогах совещания представителей клуба с главным арбитром КХЛ Алексеем Анисимовым.

— В дни турнира в Омске состоялось совещание с главным арбитром КХЛ Анисимовым. Все ли нововведения и изменения в правилах понятны? Что вызвало больше всего вопросов?

— Да у всех был один вопрос – ворота в Уфе. Если остальные правила плюс-минус понятны и приняты, то это такой момент… — передаёт слова Курьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, одни из ворот на «Уфа-Арене» плохо закреплены на своём месте и часто сдвигаются даже при незначительном контакте с ними со стороны голкипера. Уже на текущей предсезонке вратари получали штрафы за умышленный сдвиг ворот, что стало предметом споров и обсуждений.