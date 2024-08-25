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СКА отыгрался с 0:2 в матче с «Ак Барсом» и одержал победу по буллитам

СКА отыгрался с 0:2 в матче с «Ак Барсом» и одержал победу по буллитам
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Сегодня, 25 августа, в Ледовом дворце Санкт-Петербурга в матче турнира имени Николая Пучкова встречались местный СКА и казанский «Ак Барс». Основное время игры завершилось со счётом 3:3, победу по буллитам одержали хоккеисты СКА. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
25 августа 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
Б
Ак Барс
Казань
0:1 Терехов (Галимов, Лямкин) – 12:17 (5x5)     0:2 Яшкин (Семёнов) – 18:21 (5x5)     1:2 Зыков (Хайруллин) – 29:26 (5x4)     2:2 Зыков (Грицюк, Глотов) – 39:44 (5x4)     3:2 Глотов (Зайцев) – 47:46 (5x5)     3:3 Коршков (Петан, Юдин) – 53:07 (5x5)     4:3 Глотов – 65:00    

«Ак Барс» обеспечил себя комфортным преимуществом ещё в первом периоде. В равных составах отличились Семён Терехов и Дмитрий Яшкин. Второй период остался за хозяевами площадки. СКА дважды реализовал большинство: дубль на счету Валентина Зыкова. В середине третьего периода Василий Глотов вывел армейцев вперёд, однако Егор Коршков сумел сравнять счёт. В серии буллитов точнее оказались представители СКА.

СКА перед началом сезона осталось провести матчи с «Северсталью» (27 августа) и молодёжной сборной России (29 августа). У «Ак Барса» завтра, 26 августа, игра с молодёжной сборной России.

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