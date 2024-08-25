СКА отыгрался с 0:2 в матче с «Ак Барсом» и одержал победу по буллитам

Сегодня, 25 августа, в Ледовом дворце Санкт-Петербурга в матче турнира имени Николая Пучкова встречались местный СКА и казанский «Ак Барс». Основное время игры завершилось со счётом 3:3, победу по буллитам одержали хоккеисты СКА. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Ак Барс» обеспечил себя комфортным преимуществом ещё в первом периоде. В равных составах отличились Семён Терехов и Дмитрий Яшкин. Второй период остался за хозяевами площадки. СКА дважды реализовал большинство: дубль на счету Валентина Зыкова. В середине третьего периода Василий Глотов вывел армейцев вперёд, однако Егор Коршков сумел сравнять счёт. В серии буллитов точнее оказались представители СКА.

СКА перед началом сезона осталось провести матчи с «Северсталью» (27 августа) и молодёжной сборной России (29 августа). У «Ак Барса» завтра, 26 августа, игра с молодёжной сборной России.