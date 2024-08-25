СКА отыгрался с 0:2 в матче с «Ак Барсом» и одержал победу по буллитам

Сегодня, 25 августа, в Ледовом дворце Санкт-Петербурга в матче турнира имени Николая Пучкова встречались местный СКА и казанский «Ак Барс». Основное время игры завершилось со счётом 3:3, победу по буллитам одержали хоккеисты СКА. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Ак Барс» обеспечил себя комфортным преимуществом ещё в первом периоде. В равных составах отличились Семён Терехов и Дмитрий Яшкин. Второй период остался за хозяевами площадки. СКА дважды реализовал большинство: дубль на счету Валентина Зыкова. В середине третьего периода Василий Глотов вывел армейцев вперёд, однако Егор Коршков сумел сравнять счёт. В серии буллитов точнее оказались представители СКА.
СКА перед началом сезона осталось провести матчи с «Северсталью» (27 августа) и молодёжной сборной России (29 августа). У «Ак Барса» завтра, 26 августа, игра с молодёжной сборной России.
- 25 августа 2024
-
20:43
-
20:19
-
19:54
-
19:26
-
18:50
-
18:13
-
17:46
-
17:37
-
17:21
-
17:17
-
17:12
-
17:11
-
17:07
-
17:06
-
17:01
-
17:00
-
17:00
-
16:46
-
16:39
-
16:25
-
16:20
-
15:50
-
15:24
-
15:21
-
15:16
-
14:50
-
14:30
-
14:18
-
13:45
-
13:26
-
13:20
-
13:00
-
12:55
-
12:50
-
12:45