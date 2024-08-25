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Результаты товарищеских матчей клубов КХЛ 25 августа

Результаты товарищеских матчей клубов КХЛ 25 августа
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Сегодня, 25 августа, клубы Континентальной хоккейной лиги провели шесть товарищеских матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами каждого из них.

«Барыс» — «Локомотив» — 2:5

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
25 августа 2024, воскресенье. 09:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 5
Локомотив
Ярославль
1:0 Логвин (Симонов) – 22:03 (5x5)     1:1 А. Радулов (Бут) – 27:12 (5x5)     2:1 Смит (Колобов, Маклауд) – 31:55 (5x3)     2:2 Берёзкин (А. Радулов) – 33:59 (5x5)     2:3 Бут (Алексеев, А. Радулов) – 41:42 (5x4)     2:4 Полунин (Кирьянов) – 45:12 (5x5)     2:5 Красковский (Кирьянов, Полунин) – 49:39 (5x5)    

На шайбы Всеволода Логвина и Коннора Смита в «Локомотиве» ответили точными бросками Александра Радулова, Максима Берёзкина, Даниила Бута, Александра Полунина и Павла Красковского. «Барыс» занял в Кубке Блинова последнее, пятое место. «Локомотив» выиграл турнир.

«Авангард» — «Сибирь» — 1:2 ОТ

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
25 августа 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 2
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Галиев (Шарипзянов, Макеев) – 26:10 (5x5)     1:1 Белоусов (Пьянов, Аланов) – 58:11 (5x5)     1:2 Бек (Мёрфи) – 60:13 (3x3)    

У «Авангарда» счёт в матче открыл Станислав Галиев. «Сибирь» отыгралась благодаря шайбе Георгия Белоусова, а Тейлор Бек в овертайме принёс команде победу. «Авангард» третий на домашнем турнире, «Сибирь» — четвёртая.

«Торпедо» — «Норильск» — 5:2

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
25 августа 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
5 : 2
ХК Норильск
Норильск
1:0 Глинский (Воронин) – 03:26 (5x5)     1:1 Кириллов (Сергеев) – 25:35 (5x5)     2:1 Шавин (Почивалов, Фирстов) – 37:06 (5x5)     2:2 Кириллов (Скобелев, Голоднюк) – 37:59 (4x4)     3:2 Фирстов (Ян) – 39:39 (5x4)     4:2 Конюшков (Ян, Белевич) – 45:34 (5x4)     5:2 Шавин (Гончарук) – 46:58 (5x5)    

У нижегородцев отличились Максим Глинский, Никита Шавин (дубль), Владислав Фирстов, Богдан Конюшков. У «Норильска» — Алексей Кириллов, оформивший дубль.

ЦСКА — «Спартак» — 3:4 Б

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
25 августа 2024, воскресенье. 13:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 4
Б
Спартак
Москва
1:0 Каменев (Окулов) – 05:23 (5x5)     2:0 Полтапов (Долженков, Охотюк) – 22:01 (5x5)     2:1 Порядин (Морозов, Локтионов) – 44:16 (5x4)     3:1 Окулов (Гурьянов, Нестеров) – 48:14 (5x4)     3:2 Пашин – 48:57 (5x5)     3:3 Беляев – 54:40 (5x5)     3:4 Порядин – 65:00    

К началу второго периода ЦСКА повёл в две шайбы благодаря Владиславу Каменеву и Прохору Полтапову, «Спартак» отыграл одну шайбу — отличился Павел Порядин, Константин Окулов вновь обеспечил преимущество в две шайбы для ЦСКА, однако «Спартак» затем забросил две шайбы подряд. Они на счету Александра Пашина и Александра Беляева. Победный буллит на счету Порядина.

«Северсталь» — «Куньлунь Ред Стар» — 7:3

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
25 августа 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
7 : 3
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Иванов (Alexei Kruchinin, Подшивалов) – 10:51 (4x5)     1:1 Локхарт (Вуд, Вон) – 12:12 (5x4)     2:1 Авраменко (Авраменко) – 13:46     2:2 Локхарт (Вон, Вон) – 15:34 (5x5)     3:2 Давыдов (Квочко, Пьянов) – 21:09 (5x5)     3:3 Юрчо (Уилки, Меркли) – 29:09 (5x5)     4:3 Пьянов (Давыдов, Alexei Kruchinin) – 35:01 (5x5)     5:3 Марин (Давыдов, Аймурзин) – 38:17 (5x5)     6:3 Никитин (Подшивалов) – 45:29 (4x5)     7:3 Давыдов (Пьянов, Квочко) – 49:07 (5x5)    

В результативном матче на турнире имени Пучкова победу одержала «Северсталь». У команды из Череповца шайбами отметились Глеб Иванов, Максим Авраменко, Даниил Давыдов (2), Эмиль Пьянов, Марк Марин, Всеволод Никитин. У «Куньлуня» отличились Люк Локхарт, оформивший дубль, а ещё Томаш Юрчо.

СКА — «Ак Барс» — 4:3 Б

«Ак Барс» обеспечил себя комфортным преимуществом ещё в первом периоде. В равных составах отличились Семён Терехов и Дмитрий Яшкин. Второй период остался за хозяевами площадки. СКА дважды реализовал большинство: дубль на счету Валентина Зыкова. В середине третьего периода Василий Глотов вывел армейцев вперёд, однако Егор Коршков сумел сравнять счёт. В серии буллитов точнее оказались представители СКА.

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