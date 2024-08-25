Результаты товарищеских матчей клубов КХЛ 25 августа

Сегодня, 25 августа, клубы Континентальной хоккейной лиги провели шесть товарищеских матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами каждого из них.
«Барыс» — «Локомотив» — 2:5
На шайбы Всеволода Логвина и Коннора Смита в «Локомотиве» ответили точными бросками Александра Радулова, Максима Берёзкина, Даниила Бута, Александра Полунина и Павла Красковского. «Барыс» занял в Кубке Блинова последнее, пятое место. «Локомотив» выиграл турнир.
«Авангард» — «Сибирь» — 1:2 ОТ
У «Авангарда» счёт в матче открыл Станислав Галиев. «Сибирь» отыгралась благодаря шайбе Георгия Белоусова, а Тейлор Бек в овертайме принёс команде победу. «Авангард» третий на домашнем турнире, «Сибирь» — четвёртая.
«Торпедо» — «Норильск» — 5:2
У нижегородцев отличились Максим Глинский, Никита Шавин (дубль), Владислав Фирстов, Богдан Конюшков. У «Норильска» — Алексей Кириллов, оформивший дубль.
ЦСКА — «Спартак» — 3:4 Б
К началу второго периода ЦСКА повёл в две шайбы благодаря Владиславу Каменеву и Прохору Полтапову, «Спартак» отыграл одну шайбу — отличился Павел Порядин, Константин Окулов вновь обеспечил преимущество в две шайбы для ЦСКА, однако «Спартак» затем забросил две шайбы подряд. Они на счету Александра Пашина и Александра Беляева. Победный буллит на счету Порядина.
«Северсталь» — «Куньлунь Ред Стар» — 7:3
В результативном матче на турнире имени Пучкова победу одержала «Северсталь». У команды из Череповца шайбами отметились Глеб Иванов, Максим Авраменко, Даниил Давыдов (2), Эмиль Пьянов, Марк Марин, Всеволод Никитин. У «Куньлуня» отличились Люк Локхарт, оформивший дубль, а ещё Томаш Юрчо.
СКА — «Ак Барс» — 4:3 Б
«Ак Барс» обеспечил себя комфортным преимуществом ещё в первом периоде. В равных составах отличились Семён Терехов и Дмитрий Яшкин. Второй период остался за хозяевами площадки. СКА дважды реализовал большинство: дубль на счету Валентина Зыкова. В середине третьего периода Василий Глотов вывел армейцев вперёд, однако Егор Коршков сумел сравнять счёт. В серии буллитов точнее оказались представители СКА.
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