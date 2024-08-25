Защитник минского «Динамо» Коробов рассказал о своей реакции на критику в интернете

Защитник минского «Динамо» Дмитрий Коробов высказался о критике в свой адрес в интернете.

«Ребята рассказывают, что про меня пишут. А я в основном не читаю. Может, раз-два в прошлом сезоне заходил. Мне после тренировки или в тренажерном зале рассказывают. Как к этому отношусь? Никак. Я это не воспринимаю это всерьез. К кому прислушиваюсь? К тренерскому штабу. Это главные «оценщики», — сказал Коробов в интервью на YouTube-канале «Хоккейная варка».

35-летний Коробов играет в составе минского клуба с сезона-2021/2022, до этого он также играл за «Динамо». В минувшем сезоне защитник принял участие в 54 матчах набрал 5 (2+3) очков. В трёх матчах плей-офф у Коробова на счету 2 (1+1) очка. В КХЛ Коробов также играл за «Салават Юлаев», «Амур», «Торпедо», «Спартак» и «Атлант».