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Тренер «Ак Барса» Гатиятулин высказался о поражении от СКА в товарищеском матче

Тренер «Ак Барса» Гатиятулин высказался о поражении от СКА в товарищеском матче
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от СКА (3:4 Б) в матче турнира имени Николая Пучкова.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
25 августа 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
Б
Ак Барс
Казань
0:1 Терехов (Галимов, Лямкин) – 12:17 (5x5)     0:2 Яшкин (Семёнов) – 18:21 (5x5)     1:2 Зыков (Хайруллин) – 29:26 (5x4)     2:2 Зыков (Грицюк, Глотов) – 39:44 (5x4)     3:2 Глотов (Зайцев) – 47:46 (5x5)     3:3 Коршков (Петан, Юдин) – 53:07 (5x5)     4:3 Глотов – 65:00    

«Что касается игры, то пока идёт предсезонная подготовка, задачи – проверить сочетания, наиграть какие-то моменты. В целом, что-то уже получалось в игре, но для нас важно было, что ребята сегодня весь матч играли на хорошем уровне и показали качественный хоккей. Думаю, и болельщикам игра понравилась. У нас появилось много полезной информации, которую сейчас нужно проаназилировать, чтобы внести корректировки до старта сезона», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте.

У «Ак Барса» завтра, 26 августа, игра с молодёжной сборной России. 5 сентября казанская команда начнёт сезон выездным матчем с «Салаватом Юлаевым».

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