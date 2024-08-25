Тренер «Ак Барса» Гатиятулин высказался о поражении от СКА в товарищеском матче

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от СКА (3:4 Б) в матче турнира имени Николая Пучкова.
«Что касается игры, то пока идёт предсезонная подготовка, задачи – проверить сочетания, наиграть какие-то моменты. В целом, что-то уже получалось в игре, но для нас важно было, что ребята сегодня весь матч играли на хорошем уровне и показали качественный хоккей. Думаю, и болельщикам игра понравилась. У нас появилось много полезной информации, которую сейчас нужно проаназилировать, чтобы внести корректировки до старта сезона», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте.
У «Ак Барса» завтра, 26 августа, игра с молодёжной сборной России. 5 сентября казанская команда начнёт сезон выездным матчем с «Салаватом Юлаевым».
- 25 августа 2024
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