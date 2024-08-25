«Мне не страшен ни канадец, ни американец, ни китаец». Коробов — о конкуренции в «Динамо»

Защитник минского «Динамо» Дмитрий Коробов признался, что не боится конкуренции в защитной линии своей команды.

«Я свой уровень знаю. Считаю, прошлый сезон это доказал. В начале сезона я остался дома, когда клуб поехал на выезд. Тренировался с Владиславом Кодолой, а я ждал шанса. Но потом доказал. Я готов к конкуренции, ничего не боюсь, мне не страшен ни канадец, ни американец, ни китаец», — сказал Коробов в интервью на YouTube-канале «Хоккейная варка».

35-летний Коробов играет в составе минского клуба с сезона-2021/2022, до этого он также играл за «Динамо». В минувшем сезоне защитник принял участие в 54 матчах набрал 5 (2+3) очков. В трёх матчах плей-офф у Коробова на счету 2 (1+1) очка. В КХЛ Коробов также играл за «Салават Юлаев», «Амур», «Торпедо», «Спартак» и «Атлант».