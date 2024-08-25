Форвард «Ак Барса» Коршков прокомментировал поражение от СКА на товарищеском турнире

Нападающий казанского «Ак Барса» Егор Коршков высказался о поражение в матче с санкт-петербургским СКА (3:4 Б) в турнире имени Пучкова.

– Во втором периоде «Ак Барс» немного подсел, чем это можно объяснить?

– Думаю, повлияли невынужденные удаления. Начали где-то не совсем успевать за игроками СКА, пошли удаления, тяжеловато играть в меньшинстве.

– Был ли особый настрой на СКА?

– Всегда приятно играть с такими командами, но особого настроя не было. Сейчас на первом месте наша подготовка к сезону, наигрываем сочетания, делаем акцент на выстраивании своей игры.

– Уже можете подвести промежуточные итоги турнира?

– Две победы, одно поражение, надеюсь, что завтра победим. Главное сейчас не результат, а найти свою игру, выстроить систему, подойти к сезону в хорошей форме, — приводит слова Коршкова пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте.