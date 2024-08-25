«Лучший хоккей в мире все равно в НХЛ». Губерниев — о возвращении Кузнецова в КХЛ

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал возвращение Евгения Кузнецова в КХЛ. Ранее экс-форвард «Вашингтона» и «Каролины» подписал контракт с клубом СКА.

«Лучший хоккей в мире все равно там. Если у людей есть возможность, они выступают там. Но, когда такие мастера как Кузнецов приезжают назад, это большая радость для всех россиян, интересующихся хоккеем. Я всячески приветствую такие возвращения, но ждать тенденции на повсеместные камбэки не приходится. Еще раз подчеркну, что лучшая лига мира на данный момент в хоккее – это НХЛ. Но мы тоже не дремлем и развиваемся. Не важно, верю я или нет в то, реанимирует ли Женя карьеру в России. Это спорт, игры покажут. Если он хороший спортсмен, а он хороший спортсмен, то всё будет нормально», — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт.ру».