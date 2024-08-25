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«Все были в шоке». Мальцев — о Кроуфорде, завершившем карьеру после фотосессии

«Все были в шоке». Мальцев — о Кроуфорде, завершившем карьеру после фотосессии
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Бывший нападающий «Нью-Джерси» Михаил Мальцев вспомнил, как вратарь Кори Кроуфорд завершил карьеру на следующий день после фотосессии.

«В ковидный сезон «Нью-Джерси» подписал вратаря Кори Кроуфорда, который тогда высоко котировался. Фотосессия делалась в первый день кэмпа, он принял в ней участие.

Со всеми в команде познакомился. А на следующий день объявил, что завершает карьеру, и больше мы его не видели. Все были в шоке», — написал Мальцев в своём телеграм-канале.

В октябре 2020 года Кроуфорд заключил двухлетний контракт с «Девилз» на $ 7,8 млн, а затем взял отпуск на неопределенный срок по личным причинам. В январе 2021 года Кроуфорд завершил карьеру, так и не сыграв ни разу за «Нью-Джерси».

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