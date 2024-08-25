«И не в таких ситуациях бывали». Форвард «Ак Барса» Сафонов — о поражении в игре со СКА

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов прокомментировал поражение в матче с клубом СКА (3:4 Б) в турнире Пучкова.

— Хороший матч с обилием голов, но обидно, что упустили такое преимущество. Разберём свои ошибки, нам следует реже удаляться, так как сегодня соперник реализовал два большинства. Будем это исправлять.

– С точки зрения психологии полезно перед регуляркой попасть в подобную ситуацию?

– У нас достаточно опытная команда, ребята и не в таких ситуациях оказывались. Был интересный, жёсткий хоккей, приближённый к той игре, что будет в сезоне.

– Матч можно назвать поучительным в плане распоряжения эмоциями?

– Уже отметил ранее, что нам нужно реже удаляться – это позволит сэкономить силы, избежать травм.

– Как работать над дисциплиной?

– Всем надо вкатиться в сезон, там будет меньше удалений, — приводит слова Сафонова пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте.