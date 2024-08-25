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«И не в таких ситуациях бывали». Форвард «Ак Барса» Сафонов — о поражении в игре со СКА

«И не в таких ситуациях бывали». Форвард «Ак Барса» Сафонов — о поражении в игре со СКА
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Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов прокомментировал поражение в матче с клубом СКА (3:4 Б) в турнире Пучкова.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
25 августа 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
Б
Ак Барс
Казань
0:1 Терехов (Галимов, Лямкин) – 12:17 (5x5)     0:2 Яшкин (Семёнов) – 18:21 (5x5)     1:2 Зыков (Хайруллин) – 29:26 (5x4)     2:2 Зыков (Грицюк, Глотов) – 39:44 (5x4)     3:2 Глотов (Зайцев) – 47:46 (5x5)     3:3 Коршков (Петан, Юдин) – 53:07 (5x5)     4:3 Глотов – 65:00    

— Хороший матч с обилием голов, но обидно, что упустили такое преимущество. Разберём свои ошибки, нам следует реже удаляться, так как сегодня соперник реализовал два большинства. Будем это исправлять.

– С точки зрения психологии полезно перед регуляркой попасть в подобную ситуацию?
– У нас достаточно опытная команда, ребята и не в таких ситуациях оказывались. Был интересный, жёсткий хоккей, приближённый к той игре, что будет в сезоне.

– Матч можно назвать поучительным в плане распоряжения эмоциями?
– Уже отметил ранее, что нам нужно реже удаляться – это позволит сэкономить силы, избежать травм.

– Как работать над дисциплиной?
– Всем надо вкатиться в сезон, там будет меньше удалений, — приводит слова Сафонова пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте.

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