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Канарейкин: Никишин однозначно готов к НХЛ, на сегодня он лучший защитник КХЛ

Канарейкин: Никишин однозначно готов к НХЛ, на сегодня он лучший защитник КХЛ
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Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин оценил готовность защитника СКА Александра Никишина к выступлениям в НХЛ.

«Парень готов, о нём уже много сказано. Он молодой перспективный защитник. На сегодня он лучший защитник чемпионата. Никишин однозначно готов к НХЛ. Конечно, было бы хорошо посмотреть его в этой лиге. Интересно, как он адаптируется к тому хоккею, вольётся в него и будет прогрессировать. Но мы знаем, что у него контрактные обязательства со СКА. Сам он сказал, что эти контрактные обязательства он будет выполнять. Но Никишин точно готов к НХЛ», – цитирует Канарейкина Metaratings.ru.

Никишин был выбран «Каролиной Харрикейнз» в третьем раунде драфта 2020 года под общим 69-м номером. Александр был признан самым результативным защитником и самым полезным игроком сезона-2023/2024. Помимо этого, игрок обороны СКА вошёл в символическую сборную.

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