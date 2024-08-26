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Товарищеские матчи клубов КХЛ 26 августа: расписание, во сколько начало, где смотреть

Товарищеские матчи клубов КХЛ 26 августа: расписание, во сколько начало, где смотреть
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Сегодня, 26 августа, клубы Континентальной хоккейной лиги проведут три товарищеских матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

В 11:30 мск в Санкт-Петербурге на турнире имени Николая Пучкова пройдёт матч между череповецкой «Северсталью» и «Сочи». Прямая трансляция — на официальном канале СКА в VK.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
26 августа 2024, понедельник. 11:30 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 15:30 мск в Санкт-Петербурге на турнире имени Николая Пучкова пройдёт матч между сборной России U23 и казанским «Ак Барсом». Прямая трансляция — на официальном канале СКА в VK.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
26 августа 2024, понедельник. 15:30 МСК
Россия (олимп.)
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 17:00 мск в Минске на стадионе «Олимпик-Арена» пройдёт товарищеский матч между владивостокским «Адмиралом» и белорусской «Юностью».

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
26 августа 2024, понедельник. 17:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Юность-Минск
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, во вчерашнем матче грандов КХЛ на турнире имени Николая Пучкова СКА обыграл «Ак Барс» со счётом 4:3 по буллитам.

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