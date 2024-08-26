Товарищеские матчи клубов КХЛ 26 августа: расписание, во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 26 августа, клубы Континентальной хоккейной лиги проведут три товарищеских матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
В 11:30 мск в Санкт-Петербурге на турнире имени Николая Пучкова пройдёт матч между череповецкой «Северсталью» и «Сочи». Прямая трансляция — на официальном канале СКА в VK.
В 15:30 мск в Санкт-Петербурге на турнире имени Николая Пучкова пройдёт матч между сборной России U23 и казанским «Ак Барсом». Прямая трансляция — на официальном канале СКА в VK.
В 17:00 мск в Минске на стадионе «Олимпик-Арена» пройдёт товарищеский матч между владивостокским «Адмиралом» и белорусской «Юностью».
Напомним, во вчерашнем матче грандов КХЛ на турнире имени Николая Пучкова СКА обыграл «Ак Барс» со счётом 4:3 по буллитам.
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