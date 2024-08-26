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Дмитрий Куликов привёз Кубок Стэнли в одну из хоккейных школ Флориды

Дмитрий Куликов привёз Кубок Стэнли в одну из хоккейных школ Флориды
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Российский защитник Дмитрий Куликов привёз Кубок Стэнли в одну из хоккейных школ Флориды.

«Невероятно видеть так много молодых хоккеистов, давая им возможность увидеть Кубок и, надеюсь, вдохновить их на упорную работу и стремление к своим мечтам. Это действительно особенное событие для меня. Я хотел сделать это, потому что знал, как много это бы значило для меня в детском возрасте, не только увидеть профессионального хоккеиста, но и получить шанс потрогать Кубок Стэнли — это в сто раз более ценно. Надеюсь, они отлично провели время на льду», — цитирует Куликова пресс-служба НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Россиянин стал обладателем главного трофея НХЛ в составе «Флориды». В финальной серии «Пантерз» обыграли «Эдмонтон» в семи матчах.

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