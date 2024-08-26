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Инсайдер НХЛ назвал клубы, которые интересовались Ярославом Аскаровым

Инсайдер НХЛ назвал клубы, которые интересовались Ярославом Аскаровым
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Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман заявил, что российским вратарём Ярославом Аскаровым интересовалось несколько клубов лиги после того, как россиянин запросил обмен из «Нэшвилла». В итоге голкипер был обменян в «Сан-Хосе» и после сделки продлил контракт с «Шаркс», заработная плата Аскарова составит $ 2 млн в год.

«Интерес к Ярославу Аскарову был огромный: «Колорадо», «Монреаль», «Нью-Джерси», «Юта» и, конечно же, «Сан-Хосе», который и заполучил его. Вероятно, кандидатов было даже больше», – цитирует Фридмана Sportsnet.

Напомним, ранее Аскаров сам запросил обмен, вероятно, по причине того, что не хотел оставаться в АХЛ. В минувшем сезоне он играл в фарм-клубе «Предаторз» и стал вторым вратарём в лиге по показателям.

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