Макдона оценил вероятное звено Никиты Кучерова с Джейком Гюнцелем в «Тампа-Бэй»

Защитник «Тампа-Бэй» Райан Макдона прокомментировал переход в «Лайтнинг» нападающего Джейка Гюнцеля, ранее выигрывавшего Кубок Стэнли в составе «Питтсбурга».

«Очевидно, хорошо известно, насколько успешно он играл в звене с Сидни Кросби на протяжении многих лет, поэтому вы думаете, надеетесь и верите, что он сможет играть с хоккеистами, которые имеют высокий игровой интеллект, такими как [Никита] Кучеров и [Брейден] Пойнт. Я вижу, как он выводит свою игру на другой уровень по сравнению с тем, на котором она была раньше, который и так был довольно высоким», — цитирует Макдону пресс-служба клуба.

Напомним, соглашение 29-летнего Гюнцеля с «Тампой» рассчитано на семь лет, кэпхит игрока составил $ 9 млн.