Даррен Диц рассказал о многолетней дружбе с Линденом Веем

Защитник «Авангарда» Даррен Диц рассказал о давней дружбе с форвардом омской команды Линденом Веем, а также признался, что видит свою дальнейшую жизнь в России, поэтому продолжает учить русский язык.

«Воссоединились с Линденом Веем спустя семь лет! Время летит… Когда мы проводили первый сезон в «Барысе», он только что поженился, а я был холостой. А теперь у него трое детей, у меня — двое. Дружим семьями, мы все семь лет держим контакт. Не воздействую на Линдена, чтобы он учил русский. Я сам до сих пор его учу, это очень сложный язык. Я вижу свою жизнь здесь. Для меня это важно», — цитирует Дица «РБ Спорт».

В прошедшей регулярке 30-летний игрок обороны провёл 55 матчей за ЦСКА, в которых забросил восемь шайб и отдал 14 результативных передач, набрав в общей сложности 22 очка. В розыгрыше Кубка Гагарина Диц провёл пять матчей и отметился одной заброшенной шайбой.