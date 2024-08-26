«Специфическая лига». Кожевников рассказал, почему Кузнецову будет тяжело играть в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от игры Евгения Кузнецова в КХЛ. 32-летний нападающий подписал соглашение со СКА на четыре года.

«Моё мнение – Кузнецову на первых порах будет тяжело. У нас специфическая лига, в которой много внимания уделяется обороне. Это в НХЛ против «Вашингтона» все неслись вперёд, старались возрастную команду перебегать. А в КХЛ против звёзд так никто не играет.

Вы видели матч СКА против «Сочи»? Южный клуб открыл счёт и затем весь матч грамотно сидел в глухой обороне, тот же Кузнецов был связан по рукам и ногам. И так против СКА будет играть большинство соперников, что вчера доказал и «Ак Барс», – циитрует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Кузнецов — воспитанник челябинского хоккея и дебютировал в КХЛ в команде «Трактор». За 251 игру он набрал 167 (78+89) очков. Ранее Кузнецов расторг контракт с «Каролиной», по которому он мог получить $ 6 млн за оставшийся сезон.