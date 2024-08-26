Светлов: «Локомотив» способен играть очень быстро, у команды есть серьёзный потенциал

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов отметил игру «Локомотива» и «Трактора» на предсезонном турнире на Кубок Блинова в Омске.

«У Ярославля на подходе очень интересная молодёжь. Например, форвард Лихачёв заявил о себе ещё год назад, но появились и совсем новые фамилии. «Локомотив» способен играть очень быстро и комбинационно, у команды есть серьёзный потенциал. Особенно если сделать базовой активную и атакующую систему игры.

«Трактор» чем-то похож на «Локомотив». Мне показалось, что у тренерского штаба есть если не два, то полтора состава. Серьёзная конкуренция в линии атаки, причём многие форварды, включая легионеров, разноплановые, друг друга дополняют. Появляется возможность играть в силовой хоккей, оказывать на соперника давление. Кстати, именно это давление в последнем плей-офф позволило Челябинску пройти Уфу и «Динамо», – цитирует Светлова Russia-Hockey.ru.

Напомним, «Локомотив» и «Трактор» набрали по семь очков и одержали по три победы в четырёх матчах на турнире в Омске. Однако за счёт победы в личной встрече ярославцы стали обладателями Кубка Блинова.