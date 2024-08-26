Вице-президент КХЛ Доброхвалов: нельзя поднять потолок и не поднять пол

Вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов заявил, что лига не может просто поднять потолок зарплат без поднятия пола зарплат. Сейчас команды лиги могут потратить на зарплаты хоккеистов не более 900 млн рублей за сезон.

«Нельзя поднять потолок и не поднять пол. Необходимо проанализировать все последствия этого решения в долгосрочной перспективе. Мы должны действовать в интересах всех 23 клубов лиги», — передаёт слова Доброхвалова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Ранее несколько клубов КХЛ обратились к руководству лиги с просьбой поднять потолок зарплат. Потолок зарплат не менялся с 2020 года. Некоторые клубы считают, что необходимо ввести индексацию потолка зарплат, так как на сегодняшний день он уже не отвечает потребностям клубов.