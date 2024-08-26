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Президент КХЛ: легионеры создают конкуренцию и помогают расти нашим ребятам

Президент КХЛ: легионеры создают конкуренцию и помогают расти нашим ребятам
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Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что оптимальным лимитом на легионеров в лиге является пять иностранных хоккеистов. В прошлом сезоне лимит был снижен до трёх легионеров.

«Мы и два года назад были против ужесточения лимита на легионеров. Сейчас идёт дискриминация России в плане допуска на международные соревнования. В этой связи мы переживаем за нашу молодёжь, которая не может расти, так как не играет на международной арене. Поэтому нужна конкуренция в КХЛ. Нужно, чтобы ребята росли, глядя на иностранных профессионалов, на то, как они относятся к делу. Легионеры создают конкуренцию и помогают расти нашим ребятам. Пять легионеров — это оптимальное количество на данный момент», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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