Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о возможном расширении географии клубов КХЛ. Ранее в СМИ были слухи о возможном принятии в КХЛ клуба из Сербии.

«Мы держим руку на пульсе и понимаем, что происходит в других городах России. Есть и взаимодействие с дружественными на данный момент странами. Сейчас у нас нет предложений от клубов, чтобы мы их рассматривали», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, сейчас в КХЛ выступают 23 клуба, из которых 20 представляют Россию. В составе лиги по одному клубу представляют Китай, Казахстан и Беларусь. Ранее Морозов заявил, что оптимальным лимитом на легионеров в лиге является пять иностранных хоккеистов. В прошлом сезоне лимит был снижен до трёх легионеров.