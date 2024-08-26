Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Морозов ответил некоторым клубам КХЛ, которые хотят поднять потолок зарплат в лиге

Морозов ответил некоторым клубам КХЛ, которые хотят поднять потолок зарплат в лиге
Аудио-версия:
Комментарии

Президент КХЛ Алексей Морозов ответил некоторым клубам лиги, которые хотят поднять потолок зарплат, и отметил, что ориентироваться надо на клубы, которые могут иметь проблемы с достижением пола зарплат при возможном его увеличении.

«Несколько команд готовы поднять потолок зарплат, но надо смотреть на ситуацию со всех сторон. Готовы ли клубы, которые еле наскребают на текущий пол, влезть тот пол, который должен быть при новом потолке? В нашу стратегию заложено, чтобы расстояние между потолком и полом составляло 50 процентов, и это надо учитывать», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Ранее вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов заявил, что нужно учитывать интересы всех 23 клубов лиги при решении вопросов об увеличении потолка зарплат.

Материалы по теме
Вице-президент КХЛ Доброхвалов: нельзя поднять потолок и не поднять пол
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android