Морозов ответил некоторым клубам КХЛ, которые хотят поднять потолок зарплат в лиге

Президент КХЛ Алексей Морозов ответил некоторым клубам лиги, которые хотят поднять потолок зарплат, и отметил, что ориентироваться надо на клубы, которые могут иметь проблемы с достижением пола зарплат при возможном его увеличении.

«Несколько команд готовы поднять потолок зарплат, но надо смотреть на ситуацию со всех сторон. Готовы ли клубы, которые еле наскребают на текущий пол, влезть тот пол, который должен быть при новом потолке? В нашу стратегию заложено, чтобы расстояние между потолком и полом составляло 50 процентов, и это надо учитывать», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Ранее вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов заявил, что нужно учитывать интересы всех 23 клубов лиги при решении вопросов об увеличении потолка зарплат.