Морозов — о «Барысе»: они никуда не хотят уходить, хотят играть в КХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что в «Барысе» не хотят уходить из КХЛ. Ранее в клубе были недовольны новыми сроками проведения чемпионата (до 31 мая), что может повлиять на выступление сборной Казахстана на чемпионате мира по хоккею.

«Конечно, мы в контакте с Федерацией хоккея Казахстана, «Барысом». Мы не раз с ними встречались, разговаривали. Они всё понимают, приглашают в команду хороших игроков, чтобы ребята из Казахстана за ними тянулись, готовятся к сезону. Они никуда не хотят уходить, хотят играть в КХЛ», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Чемпионат мира по хоккею 2025 года пройдёт с 9 по 25 мая. Международный турнир будет проводиться в городах Швеции и Дании.