«Выхожу, а автобуса нет: хоккеисты уехали». Разин рассказал историю про баллоны

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал о тренировках «Металлурга» с баллонами и о том, как опоздал на клубный автобус.

«Недавно у нас такой случай был после одной из утренних тренировок с баллонами. Я выхожу, а нашего автобуса нет: хоккеисты уехали. Хорошо, что со мной Денис Зернов был. Мы с ним на такси сели и доехали.

Игроки думали, что я не успею на вечернюю тренировку и её отменят. Но я приехал, и тренировка состоялась. Но я им отомстил, сегодня утром опять были баллоны», – цитирует Разина «Магнитогорский рабочий».

Напомним, Разин возглавил «Металлург» перед сезоном-2023/2024 и стал с командой облатателем Кубка Гагарина в первый же год работы в клубе. В финале магнитогорский клуб обыграл «Локомотив» в четырёх матчах.