Президент КХЛ: контракт Кузнецова — шикарный. СКА действовал в правовом поле

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что не имеет претензий к контракту российского нападающего Евгения Кузнецова со СКА.

«Мы считаем, что это самый шикарный контракт для того, чтобы привлечь звёзд. У него хорошая зарплата и хорошие бонусы, которые не входят в потолок зарплат, но эти бонусы ещё надо выполнить. Вы знаете, что есть четыре статистические категории – снайпер, ассистент, бомбардир и показатель полезности – и только три игрока могут заработать эти бонусы. У нас достаточно игроков, которые тоже могут выполнить эти условия по бонусам.

Можно вспомнить ситуацию двухлетней давности, как Александр Радулов до последнего бился за получение своего бонуса. У него был контракт с Казанью на меньшие деньги, но бонус не облагался потолком. Поэтому мы считаем контракт Кузнецова интересным и удобным, как для клуба, так и для самого игрока. Этот контракт стимулирует его на серьёзное отношение к своей работе. Он знает, за что играет. Это радует КХЛ. Нам будет только интересно смотреть на то, кто попадёт в топ-3 по индивидуальным категориями статистики.

Что касается понижения зарплат другими игроками СКА, то сам как бывший игрок я понимаю, что те, кто уже имеет семьи, стоят перед выбором. Они смотрят не только на зарплату, но и на быт, и на цель команды. Все выбирают те команды, где можно победить. Не секрет, что в голове любого спортсмена заложено, что надо добиваться победы.

Мы смотрели все эти контракты, и они не нарушают регламент КХЛ. Как вы знаете, в этом году мы ужесточили регламент, не более трёх игроков могут подписать контракт на меньшие деньги с одной из команд, и считаем, что СКА ничего не нарушил и действовал в правовом поле», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.