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В КХЛ назвали причину, почему Новосибирск, а не Омск примет следующий Матч звёзд

В КХЛ назвали причину, почему Новосибирск, а не Омск примет следующий Матч звёзд
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Вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов назвал причину, почему Новосибирск, а не Омск примет следующий Матч звёзд.

«С точки зрения конкурентов, думаю, что все понимают, какие города претендовали на право проведения Матча звёзд КХЛ. Понятно, что в эксплуатацию вводятся новые дворцы, и со стороны КХЛ логично проводить такие мероприятия там. Поэтому в прошлом году мы провели Матч звёзд в Санкт-Петербурге, а в этом году в планах были Омск и Новосибирск. Также мы рассматривали Екатеринбург, который должен закончить строительство и ввести арену в эксплуатацию к дате проведения.

Общались с коллегами, и никаких обид у Омска нет. Ни для кого не секрет, что это мероприятие является довольно затратным с точки зрения финансовой стороны для принимающей стороны. У Омска в этом году в планах заложены серьёзные финансовые вливания в инфраструктуру, в том числе в собственную академию. Поэтому коллеги практически добровольно поняли, что в этом году им будет сложно провести свои инвестиционные программы и принять Матч звёзд», — передаёт слова Доброхвалова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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