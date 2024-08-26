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Президент КХЛ объяснил, почему лига не станет полностью отменять лимит на легионеров

Президент КХЛ объяснил, почему лига не станет полностью отменять лимит на легионеров
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Президент КХЛ Алексей Морозов объяснил, почему лига не станет полностью отменять лимит на легионеров.

«Конечно, этого мы сейчас делать не хотим, потому что считаем оптимальным лимит на легионеров в пять человек. Наши игроки здесь тоже должны получать работу и расти. Мы следим за иностранными командами, но их идеология заключается в воспитании игроков для своих национальных сборных. Когда они привлекают иностранцев, тогда закрывают те позиции, на которых у них нет игроков для сборной.

Если разобрать тот же «Барыс», то у них в системе 55 человек, которые имеют право играть за сборную Казахстана. Легионеров они берут для того, чтобы они подтягивали местных игроков на самый высокий уровень. Тем самым команда будет добиваться хорошего результата. Поэтому мы не видим смысла и необходимости в отмене лимита, потому что иностранные клубы сосредоточены на том, чтобы росли их местные игроки. Тот же «Куньлунь» появился в КХЛ перед Олимпиадой в Китае, и задача команды состояла в подготовке игроков для сборной», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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