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В КХЛ рассказали, зачем лига ежегодно изменяет хоккейные правила

В КХЛ рассказали, зачем лига ежегодно изменяет хоккейные правила
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Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что ежегодные поправки в правила вносятся для того, чтобы игра была более динамичной и зрелищной.

«Мы идём по стратегии того, чтобы игра становилась динамичнее. Правила меняются точечно на основании голосования клубов. В этом году на обсуждение клубов были вынесены и другие возможные изменения, которые команды не утвердили.

Что касается самих изменений, то мы идём в ногу со временем. После того как мы рассоединились с Международной федерации хоккея, мы вправе играть и предлагать свои правила, чтобы хоккей становился более динамичным и более смотрибельным.

Если есть какие-то спорные изменения, то их мы сначала обкатываем на уровне МХЛ. Сейчас так происходит с правилом, при котором в овертайме нельзя возвращаться за красную линию с шайбой, если ты её уже пересёк, то надо действовать в атаке. Это всё создаётся для зрелищности, чтобы люди наслаждались этим видом спорта», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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