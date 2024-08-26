«Это не будет нам интересно». Морозов — о встрече между чемпионом КХЛ и чемпионом России

Президент КХЛ Алексей Морозов критически оценил идею возможного проведения выставочного матча между обладателем Кубка Гагарина – 2025 и чемпионом России – 2025, которым станет лучший клуб ВХЛ.

«Выставочный матч никто не захочет проводить, это вероятность получения травм. Не могу сказать, что это будет нам интересно. Мне кажется, в КХЛ играют лучшие представители хоккея в нашей стране.

В Молодёжной хоккейной лиге (МХЛ) был опыт игр между командами из МХЛ-А и МХЛ-Б, и это пришло к тому, что игроки МХЛ-А не настраивались должным образом и всё равно побеждали.

По поводу возможного проведения игр между командами из обеих лиг мы последим, но какого-то такого взаимодействия у нас нет. Возможно, на предсезонке клубы сыграют между собой, как только что это делали нижегородское «Торпедо» и «Норильск», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.