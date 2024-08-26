Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В КХЛ рассказали, есть ли сейчас в лиге клубы с финансовыми проблемами и долгами

В КХЛ рассказали, есть ли сейчас в лиге клубы с финансовыми проблемами и долгами
Аудио-версия:
Комментарии

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что сейчас в лиге нет клубов с финансовыми проблемами и долгами.

«Сейчас в лиге нет таких клубов. Мы ушли в межсезонье без задолженностей. Таких клубов было всего два, и один из них «Салават Юлаев», руководитель которого сейчас как раз и рассказал о погашении.

В вопросе с задолженностями перед игроками мы видим положительную динамику, тут всё налаживается. Три года назад у «Сочи» были проблемы, по четыре месяца они не платили зарплату игрокам, а сейчас у них всё стабильно.

Если у клубов и была задолженность перед игроками, то совсем минимальная, не нарушающая регламент, по которому нельзя задерживать зарплаты на срок свыше двух месяцев», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
«Это не будет нам интересно». Морозов — о встрече между чемпионом КХЛ и чемпионом России
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android