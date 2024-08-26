Хет-трик Давыдова принёс «Северстали» победу в матче с «Сочи» на турнире имени Пучкова

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» на турнире имени Николая Пучкова состоялся матч между «Северсталью» и «Сочи». Победу в результативном матче одержали череповецкие хоккеисты со счётом 7:4.

Главным героем матча стал нападающий «Северстали» Даниил Давыдов, оформивший хет-трик. Дублем отметился форвард череповчан Иван Подшивалов, забросивший вторую шайбу в пустые ворота в концовке матча. Ещё по голу в составе «Северстали» забили Илья Иванцов и Егор Степанов. В составе «Сочи» заброшенными шайбами отметились Артемий Кузнецов, Данил Авершин, Даниил Сероух и Кирилл Рассказов. Ворота команд защищали голкиперы Константин Шостак и Алексей Красиков.

«Сочи» потерпел третье поражение в трёх матчах на турнире. «Северсталь» одержала вторую победу в трёх матчах.