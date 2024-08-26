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Хет-трик Давыдова принёс «Северстали» победу в матче с «Сочи» на турнире имени Пучкова

Хет-трик Давыдова принёс «Северстали» победу в матче с «Сочи» на турнире имени Пучкова
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В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» на турнире имени Николая Пучкова состоялся матч между «Северсталью» и «Сочи». Победу в результативном матче одержали череповецкие хоккеисты со счётом 7:4.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
26 августа 2024, понедельник. 11:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
7 : 4
ХК Сочи
Сочи
1:0 Иванцов (Скоренов, Степанов) – 07:19 (5x5)     2:0 Давыдов (Квочко, Пьянов) – 15:33 (5x5)     2:1 Кузнецов (Рассказов, Хафизов) – 15:53 (5x5)     3:1 Давыдов (Калдис, Фомин) – 25:04 (5x5)     4:1 Подшивалов (Абросимов, Коростелёв) – 25:53 (5x5)     4:2 Авершин (Крощинский) – 27:46 (5x5)     4:3 Сероух (Гараев, Грэм) – 36:07 (5x5)     5:3 Давыдов (Абросимов, Пьянов) – 37:47 (5x4)     5:4 Рассказов (Кузнецов) – 45:30 (5x5)     6:4 Степанов (Скоренов, Иванцов) – 56:39 (5x4)     7:4 Подшивалов (Абросимов) – 58:39 (en)    

Главным героем матча стал нападающий «Северстали» Даниил Давыдов, оформивший хет-трик. Дублем отметился форвард череповчан Иван Подшивалов, забросивший вторую шайбу в пустые ворота в концовке матча. Ещё по голу в составе «Северстали» забили Илья Иванцов и Егор Степанов. В составе «Сочи» заброшенными шайбами отметились Артемий Кузнецов, Данил Авершин, Даниил Сероух и Кирилл Рассказов. Ворота команд защищали голкиперы Константин Шостак и Алексей Красиков.

«Сочи» потерпел третье поражение в трёх матчах на турнире. «Северсталь» одержала вторую победу в трёх матчах.

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