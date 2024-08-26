Президент КХЛ Морозов: у лиги всегда была позиция не рубить сплеча

Президент КХЛ Алексей Морозов оценил изменения в регламенте лиги, которые уже повлияли на формирование составов и предсезонную подготовку клубов.

«У лиги всегда была позиция не рубить сплеча. Мы чётко анализируем и каждое межсезонье отсматриваем, как ведут себя клубы. Мы уже ввели новые ограничения на переподписание контрактов, теперь нельзя понижать контракты с более чем тремя игроками. Также принято решение, что в клубах должно быть 25 игроков на одностороннем контракте, и даже в межсезонье клубы не должны выходить за пределы потолка зарплат. То есть здесь мы видим, как менеджмент каждого клуба подошёл профессионально к этому вопросу. И если ты хочешь кого-то подписать, то тебе нужно с кем-то расстаться, как поступил «Трактор» в случае с Антоном Бурдасовым. И таких примеров можно привести много, когда освобождали деньги под подписание нового игрока.

Межсезонье удалось. Посмотрите, сколько было переходов и сколько игроков, которые находятся в статусе неограниченно свободных агентов и которые могли бы усилить любую команду. Тот же Алексей Макеев только 16 августа стал игроком «Авангарда», а уже спустя девять дней он стал лучшим форвардом Кубка Блинова и лучшим игроком в своей команде.

Что касается ситуации с Пашниным, то мы в курсе данного вопроса, но новых изменений в этом сезоне не будет. В ноябре у нас состоится рабочая группа вместе с клубами, где будет проговорён и этот нюанс. Есть над чем работать и есть что докрутить. Если игрок находится в статусе НСА, то он вправе выбирать новое место работы, когда он пребывает в подобном качестве. Но если происходит расторжение по инициативе игрока или по обоюдному согласию, то, возможно, будем проводить голосование клубов, чтобы решить, может ли он стать четвёртым в том или ином клубе», — передает слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.