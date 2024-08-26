В КХЛ рассказали, что в переговорах с ФХР не было сложностей

Вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов заявил, что в переговорах с ФХР не было сложностей. По итогам переговоров КХЛ ушла от влияния Международной федерации хоккея, а чемпион России теперь разыгрывается в чемпионате ВХЛ.

«Переговоры шли несложно. Все понимали цели и задачи, вопрос был в нюансах. Мы оставили определённое финансирование различных программ. В договоре прописано, что будет происходить в случае возвращения на международную арену.

Мы ушли от влияния Международной федерации хоккея. Готовы в своём направлении развивать хоккей, у нас более профессиональное направление. Главное, что мы не забываем о нашем резерве, обязательство есть у каждого клуба иметь хоккейную школу. Мы идём параллельными путями», — добавил президент лиги Алексей Морозов.

«КХЛ вышла из-под юрисдикции ФХР после принятия Госдумой законопроекта, дающего право профессиональным спортивным лигам организовывать соревнования с участием иностранных спортсменов, не завися при этом от международных спортивных федераций», — передаёт слова Доброхвалова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.